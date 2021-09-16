رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية

رابط نتيجة الثانط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن نتائج الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة المصرية الذين قاموا بأداء امتحانات الدور الثاني في الآونة الأخيرة، والتي قم تم الانتهاء رسميا من عمليات التصحيح الإلكترونية ويتبقى ظهور النتيجة، وهذا حتى يتسنى للطلاب الدخول في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، فتابعوا معنا.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021

وقد قام الطلاب الذين قاموا بتأجيل بعض المواد للدور الثاني أو بالرسوب ببعض المواد في الدور الأول بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام بأداء امتحانات الدور الثاني، والتي بدأت منذ يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021، وقد انتهت بشكل رسمي وهذا في يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021، وهذا في جميع المواد.

وقد تم تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الدور الاول والدور الثاني بشكل الكتروني ودون تدخل أي عنصر بشري وهذا من خلال ماكينات تصحيح (البابل شيت)، والتي حسب وصف الوزارة يصعب أن تخطئ في عملية التصحيح.

وحسب بعض التقارير فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الممتحنين في امتحانات الدور الثاني حوالي 160 ألف طالب وطالبة متوزعين على مختلف المحافظات المصرية، وقد انتهوا من امتحاناتهم وينتظرون ظهور النتائج الخاصة بهم عبر بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية.

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة

أما بالنسبة للموعد فمن المفترض أن تظهر نتائج الدور الثاني في خلال هذه الفترة، وهذا بحد أقصى يوم السبت 18 سبتمبر 2021، وهذا حتى يتسنى للطلاب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والمعاهد، والتي من المقرر أن يتم اغلاق باب التقديم عليها في نهاية يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021.

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 بوابة الثانوية العامة للنتائج الرسمية

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة النتائج الخاصة بهم الكترونيا بكل سهولة برقم الجلوس فقط، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: