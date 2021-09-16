طالبان تمنع دخول النساء إلى وزارة شؤون المرأة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "سبوتنيك" قال أحد موظفى الوزارة: "لم يُسمح لأربع نساء بدخول المبنى". وأشارت الوكالة أن النساء فى كابول يعتزمن الاحتجاج على هذه الخطوة بالقرب من الوزارة. وكانت حركة طالبان قد كثفت هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية قبل شهر ودخلت كابول فى 15 أغسطس. وفى 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكى مطار كابول، منهيا ما يقرب من عشرين عاما من الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان.

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