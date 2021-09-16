لبنان: مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق فى قضية انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر قضائى لبنانى أن المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس "بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم الخميس، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول".





ووفق ما أفاد مصدر قضائى لبنانى لوكالة الأنباء الفرنسية، أصدر المحقق العدلى طارق بيطار فى قضية انفجار مرفأ بيروت المروع الذى أودى بحياة أكثر من مئتى شخص، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الخميس.

وجاء إصدار المذكرة غداة دعوة 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة تعرقل تقدّم التحقيق المحلى.

وذكر المصدر أن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول.

وتولى فنيانوس (57 عاما)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية فى الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.

وأدى انفجار ضخم فى مرفأ بيروت فى 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6.500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء فى العاصمة. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.