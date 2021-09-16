أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للعملية الانتخابية القادمة بالعراق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور محمد الحلبوسى، حيث بحث معه تطورات الأوضاع فى العراق وخاصة الانتخابات البرلمانية التى يستعد العراق لتنظيمها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام أعرب -خلال اللقاء- عن تقديره للدور النشط الذى يقوم به السيد الحلبوسى على صعيد تعزيز التواصل والحوار واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه فى الدول العربية، وعلى دوره كذلك فى تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام أعرب عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربى، وما لمسه شخصياً خلال اللقاءات عالية المستوى التى عقدها فى بغداد اليومين الماضيين من حرص شديد على الحفاظ على البعد العربى للعراق وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجا بناء فى لغة الحوار لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.

وأضاف المصدر أن الأمين العام رحب بالنشاط الذى يشهده العراق، منوها باستضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون فى نهاية اغسطس الماضى، والمؤتمر الدولى لاستعادة الأموال المنهوبة الذى عقد على مدى اليومين الماضيين فى 14-15 سبتمبر الجارى فى بغداد، تحت رعاية دولة الوزاراء العراقى، وساهم فى تنظيمه المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، والذى شهد مشاركة فعالة من قبل وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية وناقش محاور هامة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون فى هذا المجال.

وأوضح المصدر أن اللقاء تطرق أيضا إلى الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجراؤها فى 10 أكتوبر القادم، وما أبداه الجانب العراقى من حرص على مشاركة الجامعة العربية فى مراقبتها.

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية ستقف دوما مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته فى كافة المحطات الهامة على صعيد تعزيز امنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقى فى التنمية والازهار.