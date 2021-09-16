الجيش الروسي يبدأ بنشر منظومة ”إس 500” الدفاعية 

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، عن الانتهاء من الاختبارات لأحدث منظومة للدفاع الجوي "إس-500"، وبدء تسليمها للجيش الروسي. وقال بوريسوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "اكتملت للتو الاختبارات وبدأت عمليات التسليم للجيش الروسي". وبدأت الاختبارات لمنظومة "إس-500" في عام 2020. وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، قد صرح في وقت سابق بأن القوات المسلحة الروسية تخطط لاستلام المجمعات الأولى من منظومات الصواريخ المضادة، للطائرات بعيدة المدى "إس-500" في عام 2021، وسيبدأ الانتاج التسلسلي في عام 2025.

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