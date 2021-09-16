الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة 

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين إذا فشلت الحكومة الجديدة، حسبما قال البرلمان الأوروبي ، واصفا أزمة لبنان بأنها "كارثة من صنع الإنسان".
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق هذا الأسبوع أمام البرلمان الأوروبي: "بينما كان النموذج الاقتصادي اللبناني مكسورا، مرت لحظة العقوبات، لأن السياسيين شكلوا حكومة في 10 سبتمبر".
ومع الأخذ في الاعتبار تشكيل حكومة بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قرارا يقول إن "حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها بعد تخفيف الضغط على لبنان".
وسيحث البرلمان الأوروبي القادة اللبنانيين على" الوفاء بوعودهم وأن يشكلوا حكومة فاعلة"، كما سيحذر بفرض عقوبات تستهدف من "يعرقل أو يقوض العملية السياسية الديمقراطية" في لبنان.
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