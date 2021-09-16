السعودية اعلان وزارة الموارد البشرية حلها لتعدد حالات الدعاوي العمالية وكذلك اليوم الوطني السعودي 91

نتعرف مع بعضنا البعض عبر موقعنا الرسمي موقع ثقفني ما يدور حول اخبار المملكة العربية السعودية وآخر ما يخص وزارة الموارد البشرية وماذا يدور حول تعدد حالات رفع الدعوى العمالية ؛ وكذلك إعلان الموارد البشري موعد عطلة اليوم الوطني والذي سوف نعرفه من خلال مقالتنا اليوم عبر موقع ثقفني والتي نتمنى أن تنول اعجابكم

السعودية والموارد البشرية تعدد حالات رفع الدعوى العمالية

قامت وزارة الموارد البشرية،بتعدد حالات رفع الدعوى العمالية، والتي تتعلق بموضوع العامل وتسلم أوراق العامل وذلك بعد إنهاء عقد العمل الخاص به ، والمطالبة بكافة حقوقه المالية.

وقد أكدت من جانبها وزارة الموارد البشرية ، وذلك عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء وذلك من خلال موقعها تويتر، حيث أن المستفيد في خلال تلك الأحوال يمكن للمستفيد تقديم دعوى وذلك من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط التالي: أضغط هنا

وقد جاء ذلك بناءا على رد تساؤل موظف وذلك بشأن كيفية إنهاء عقده مع شركة والتي كان يعمل بها بينما لم تنتهي تلك العلاقة التعاقدية حتى الآن وأن الأوراق الخاصة به لم توقف اشتراكه بالتأمينات وفي النهاية لم يقم باستلام أي من حقوقه المالية وبناء على هذا التساؤل قد قامت الوزارة من جانبها بالرد على كيفية إنهاء حقوق العمال والموظفين عن طريق تقديم دعوى من خلال التسوية الودية للخلافات العمالية .

السعودية الموارد البشرية تعلن عن موعد عطلة اليوم الوطني

وقد قامت من جانبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدورها بالإعلان عن عطلة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية ، والتي قامت بتوضيحها أنها سوف تكون يوم الخميس الموافق 16 صفر 1443ه أما ميلاديا فسوف توافق 23 سبتمبر 2021 م، وذلك لجميع وكافة القطاعات العام ووكذلك القطاع الخاص و أيضا الغير الربحي.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية من جانبه ، السيد / سعد آل حماد عبر موقع تويتر أن عطلة اليوم الوطني سوف تكون يوم الخميس 16 صفر 1443هـ – 23 سبتمبر 2021 م، وذلك كما ذكرنا سلفا لجميع القطاعات العام وكذلك الخاص وايضا الغير الربحي.

وقد أشار من جانبة إلى أن ذلك جاء وفقا لما ورد بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وكذلك أيضا وفقا للفقرة (ب) من المادة 127 وايضا المادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية .