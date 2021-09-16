تمويل البنك السعودي للاستثمار ميسر لجميع القطاعات وبدون كفيل يبدأ من 50 ألف ريال

تمويل البنك السعودي، يعمل البنك السعودي للاستثمار على توفير تمويل شخصي بدون كفيل سريع الصرف بأبسط الشروط وأسرع الإجراءات، يعتبر البنك السعودي للاستثمار هو أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، كما يحتوي البنك على خدمات عديدة تأتي في صورة برامج تعمل بشكل رقمي سريع، وذلك سواء كان لخدمات الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ذلك أنواع البطاقات الائتمانية التي يوفرها البنك، وأيضا خدمات الاستثمار في المجتمع، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة مصرفية على الإطلاق، وهذا بالإضافة إلى القروض بأنواعها سواء كانت القروض الشخصية وهي متاحة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة وأيضاً المتقاعدين، كما يقدم القرض العقاري وتمويل السيارات بتسهيلات عديدة.

مزايا تمويل البنك السعودي:

تمويل أرزاق هو عبارة عن تمويل شخصي يعمل على توفير المال بصورة سهلة بداءاً من 50 ألف ريال سعودي، كما يمكن أن يصل حتى مليون ونصف المليون ريال سعودي وهذا كله بدون أن يطلب كفيل غارم للحصول على القرض بالإضافة إلى ذلك وجود عديد المزايا ومنها:

أولاً يوفر لك البنك إمكانية الحصول على قرض إضافي ويتم ذلك بعد حدوث زيادة في راتب العميل الشهري.

ثانياً يتيح لك البنك إمكانية إعادة التمويل بدون كفيل وذلك بعد سداد نسبة 20% من القرض القائم.

ثالثاً يعمل البنك على تقديم تسهيلات في فترة السداد تصل إلى 5 سنوات ميسرة بقسط مناسب مع الدخل.

رابعاً يوفر لك البنك إمكانية الإعفاء من سداد القرض في عدد من الحالات ومنها حاله العجز الكلي أو في حالة الوفاة لا قدر الله.

خامساً يوفر لك البنك السرعة الدائمة في الإجراءات وإمكانية صرف قيمة التمويل في نفس اليوم وذلك في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

سادساً يتيك لك البنك خاصية تمويل المتقاعدين بدون ضامن ميسر.

سابعاً يمكن أخذ قرض للسيارة بدون كفيل وبنظام المرابحة.

في النهاية يمكن سداد المديونية من جهات أخرى.

شروط البنك السعودي للاستثمار للتمويل بدون كفيل:

إن أخذ قرض أرزاق متوفر للسعوديين فقط ولكن يوجد عدد من المنتجات منها تمويل للمقيمين خاصة لدى البنك السعودي للاستثمار. فيجب ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة. وذلك في وقت الانتهاء من سداد آخر دفعة من القرض. يجب على العميل العمل على فتح حساب جاري لدى البنك. ويجب أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة. وهذا لمده ثلاثة أشهر على الأقل مدة الخدمة في العمل.