مسؤول أوروبي: لم نعرف عن إنشاء تحالف "AUKUS"أعلن مسؤول أوروبي، اليوم أنه لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بإنشاء شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الأمن.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل: "يمكنني القول في الوقت الراهن إنه لم يتم إبلاغنا بإنشاء هذا التحالف، نجري اتصالات مع الشركاء لمعرفة تفاصيل هذه المبادرة".

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مساء أمس الأربعاء، عن إنشاء شراكة "AUKUS" الجديدة في مجال الدفاع والأمن.

ومن المتوقع أن يصبح إنتاج الغواصات النووية للأسطول الحربي الأسترالي أول مبادرة في إطار التحالف الجديد. ولهذا السبب أعلنت أستراليا انسحابها من الاتفاقية الموقعة سابقا مع فرنسا حول شراء غواصات فرنسية غير نووية بقيمة 66 مليار دولار.

من جانبها اعلنت فرنسا انها “تشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء استراليا صفقة الغواصات معها.

واوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن "باريس تحتاج توضيحا وتفسيرا من أستراليا بشأن قرارها التراجع عن الصفقة، منتقداً "هذا القرار الأحادي والوحشي الذي لا يمكن التنبؤ به، فهو يشبه إلى حد كبير ما كان يفعله الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب".

وشدد الوزير علی ان "فرنسا اقامت علاقة ثقة مع أستراليا، وهذه الثقة تتعرض الآن للخيانة"، موضحاً أن "المفاوضات بين البلدين بدأت في عام 2014 وانتهت في عام 2016 بعقد تم توقيعه بعد تحليل جيوستراتيجي للوضع في أستراليا، والذي أخذ في الاعتبار بالتالي القرب الجغرافي للصين".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء ألاسترالي سكوت موريسون أنّ "بلاده فسخت عقدا ضخما، أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية، لأنّها تفضّل أن تبني بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا، غواصات تعمل بالوقود النووي".