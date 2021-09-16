عاجل.. روسيا اليوم: سقوط عدة صواريخ فى كابول

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية فى منطقة خير خانة، بينما قال شهود عيان إن الصواريخ يمكن أنها أصابت المنشأة.

وحسبما أوضحت القناة لم ترد حتى الآن أى أنباء حول سقوط قتلى أو جرحى جراء الحادث.