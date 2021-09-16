التعاون الخليجى يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

جدة - نرمين السيد - كما ندد بمحاولات ميليشيات الحوثى الإرهابية، تنفيذ هجمات على السعودية، مجدداً التأكيد على دعم الشرعية اليمنية، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وبالنسبة للعراق، أوضح البيان أن مجلس التعاون سيعمل على تعزيز الأمن فى المنطقة، حيث تم مناقشة فرص دعم الاقتصاد العراقى.

ودعا جميع الأطراف للعمل على نجاح الانتخابات العراقية، وكذلك تسريع خطط العمل المشتركة مع بغداد.

كذلك أدان الهجوم على ناقلة نفط فى بحر عمان قبل أسابيع.

وعن القضية الفلسطينية، جدد البيان التذكر على الموقف الثابت والواحد لمجلس التعاون تجاهها.

الجدير ذكره أن أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزارى لمجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية كانت انطلقت اليوم الخميس، فى الرياض، لبحث الأوضاع الإقليمية المقلقة.

وشدد وزير الخارجية البحرينى، عبداللطيف الزيانى، على أن الحفاظ على مجلس التعاون كياناً راسخاً ثابتاً، يتطلب العمل على تنفيذ ما صدر فى قمة العلا، وما أكدت عليه من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التى تضمن تماسك المجلس وتعزيز مسيرته.

من جانبه، أشار وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إلى أن الانقلاب الحوثى تسبب بأزمة إنسانية خطيرة فى اليمن.

ودعا إلى تبنى المجلس الدعوة للدول الأعضاء لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادى لبلاده.

فى السياق، أوضح وزير خارجية العراق أن بلاده تسعى للتوازن فى علاقاتها الخارجية، مرحباً بكافة مبادرات مجلس التعاون الخاصة بالحوار الاستراتيجى.

ولفت إلى أن العراق يتطلع إلى الارتقاء بخطة العمل المشتركة مستقبلاً إلى مستوى اتفاقية استراتيجية كاملة كخطوة لتعزيز التعاون فى كافة المجالات وتوطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة.

إلى ذلك، اتفق الأطراف جميعاً فى نهاية الاجتماع على أن ما يجرى من أحداث يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز تعاونها المشترك لمواجهة التحديات والتنسيق على كافة الأصعدة.