النمسا تعين مواطنا من أصول أردنية مديرا للأمن القومي والاستخبارات 

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الخميس، تعيين عمر حجاوي، من أصل أردني، مديرا لأمن الدولة والاستخبارات النمساوية.
وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية الخميس إن الوزارة حصلت على بيانات من رؤساء المتقدمين للمنصب وأجرت فحوصات أمنية للمرشحين بشكل مكثف قبل أن يستقر رأي وزير الداخلية كارل نيهمر، على اختيار حجاوي.
وشغل عمر حجاوي، 42 عاما، منصب رئيس مكتب الشرطة الجنائية بولاية النمسا السفلى منذ عام 2017 وحتى قبل قرار ترقيته وحصل على تزكية من كبار القيادات الأمنية بسبب أدائه المميز خلال الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له فيينا فى نوفمبر الماضي.
وحجاوي هو ابن لطبيب أردني هاجر إلى النمسا ليدرس هناك وتزوج من نمساوية، وهو من مواليد النمسا.
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