كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفى الأغا dream عبر MBC للفوز بملايين الدولارات

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم نوضحها، حيث تعتبر مسابقة الحلم من البرامج التي يتم إعلانها علي قناة إم بي سي مصر، ويتم تقديمها من خلال المذيع مصطفي الأغا، وقيمة الجائزة الخاصة بمسابقة حلم قدرها نص مليون دولار ويتم بداء السحب علي المسابقة في عيد الفطر المبارك، ويتم السحب علي الهواء مباشرة في برنامج صدي البلد، ولمعرفة طرق الاشتراك والسحب عليك بمتابعة الفقرات التالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

للاشتراك في مسابقة الحلم عليك باتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك بمعرفة رقم الاشتراك في مسابقة الحلم التابع لبلدك وذلك من خلال متابعة الإعلان الخاص بالمسابقة.

ثانيا: عليك بعد ذلك بإرسال رساله نصية قصيرة تتضمن كلمة حلم أو Dream أو Reve على رقم الاشتراك.

ثالثا: قم بعد ذلك بتسجيل بياناتك من الاسم ورقم الهاتف.

رابعا: عليك بعد ذلك بالجواب على سؤال الاشتراك في مسابقة الحلم والمتابعة.

خامسا: عليك بعد ذلك بالضغط على السماح بإرسال إعلانات من المعلنين .

سادسا: قم بعد ذلك بالجواب على المزيد من الأسئلة لزيادة فرصتك في الفوز.

ويمكنك أيضا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تحميل تطبيق شيك على التلفون المحمول الخاص بك ثم عليك بتسجيل جميع بياناتك والإجابة على سؤال الاشتراك بشكل صحيح.

رقم مسابقة الحلم 2021

للاشتراك في مسابقة حلم من جميع الدول العربية من خلال الذي تم تخصيصها لكل دولة من قبل إدارة البرنامج، ولمعرفة الرقم الخاص بالدولة التابع لها:

رقم مسابقة الحلم من مصرفي برنامج حلم من خلال هذا الرقم: 95458.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية في برنامج حلم من خلال هذا الرقم: 650444.

الرقم الخاص بمسابقة الحلم للاشتراك من دولة الإمارات: 3636.

رقم مسابقة الحلم للاشتراك من دولة الكويت: 4242.

رقم مسابقة الحلم من العراق: 2266.

رقم لاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا: 1565.

البلد الخدمة رقم الاشتراك تكلفة الرسالة السعودية STC 858888 5 ريال السعودية Mobily 650444 5 ريال السعودية Zain 755505 5 ريال السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريال السعودية Lebara 313131 5 ريال الإمارات Etisalat 5544 3.15 درهم كل يوم و 5 درهم لكل رسالة الإمارات Du 3636 5درهم الكويت Zain 4242 500 فلس الكويت Viva 4242 500 فلس الكويت Ooredoo 4242 500 فلس عمان Omantel 90434 500 فلس عمان Ooredoo 90434 500 فلس البحرين Batelco 94000 500 فلس البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين Zain 94000 500 فلس العراق Asiacell 2266 1200 دينار العراق Korek 2180 1200 دينار العراق Zain 2770 1200 دينار فلسطين Jawwal 1625 3.5 NIS فلسطين Wataniya 6144 3.5 NIS مصر Vodafone 95458 5 جنيه مصر Etisalat 95458 5 جنيه مصر Orange 95458 5 جنيه مصر WE 95458 5 جنيه مصر Vodafone 95450 5 جنيه مصر Etisalat 95450 5 جنيه مصر Orange 95450 5 جنيه مصر WE 95450 5 جنيه الأردن Orange 94099 70 قرش الأردن Umniah 94099 70 قرش الأردن Zain 94099 70 قرش اليمن MTN 2622 150 ريال اليمن Sabafon 5222 150 ريال اليمن Y Telecom 8442 150 ريال اليمن Yemen Mobile 87602 150 ريال المغرب Maroc Tel 9669 9 درهم المغرب INWI 9669 9 درهم المغرب Orange 9669 9 درهم سوريا Syriatel 1565 75 ليرة سوريا MTN 1555 75 ليرة تونس Tunisie telecom 85819 1.44 دينار تونس Orange 85819 1.44 دينار تونس Ooredoo 85819 1.44 دينار

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

تضع مسابقة الحلم بعض الشروط الواجب توافها في المشترك بالمسابقة ، ومن ضمن هذه الشروط: