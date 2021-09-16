نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفى الأغا dream عبر MBC للفوز بملايين الدولارات في المقال التالي
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم نوضحها، حيث تعتبر مسابقة الحلم من البرامج التي يتم إعلانها علي قناة إم بي سي مصر، ويتم تقديمها من خلال المذيع مصطفي الأغا، وقيمة الجائزة الخاصة بمسابقة حلم قدرها نص مليون دولار ويتم بداء السحب علي المسابقة في عيد الفطر المبارك، ويتم السحب علي الهواء مباشرة في برنامج صدي البلد، ولمعرفة طرق الاشتراك والسحب عليك بمتابعة الفقرات التالية.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
للاشتراك في مسابقة الحلم عليك باتباع الخطوات التالية:
- أولا: عليك بمعرفة رقم الاشتراك في مسابقة الحلم التابع لبلدك وذلك من خلال متابعة الإعلان الخاص بالمسابقة.
- ثانيا: عليك بعد ذلك بإرسال رساله نصية قصيرة تتضمن كلمة حلم أو Dream أو Reve على رقم الاشتراك.
- ثالثا: قم بعد ذلك بتسجيل بياناتك من الاسم ورقم الهاتف.
- رابعا: عليك بعد ذلك بالجواب على سؤال الاشتراك في مسابقة الحلم والمتابعة.
- خامسا: عليك بعد ذلك بالضغط على السماح بإرسال إعلانات من المعلنين .
- سادسا: قم بعد ذلك بالجواب على المزيد من الأسئلة لزيادة فرصتك في الفوز.
ويمكنك أيضا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تحميل تطبيق شيك على التلفون المحمول الخاص بك ثم عليك بتسجيل جميع بياناتك والإجابة على سؤال الاشتراك بشكل صحيح.
رقم مسابقة الحلم 2021
للاشتراك في مسابقة حلم من جميع الدول العربية من خلال الذي تم تخصيصها لكل دولة من قبل إدارة البرنامج، ولمعرفة الرقم الخاص بالدولة التابع لها:
- رقم مسابقة الحلم من مصرفي برنامج حلم من خلال هذا الرقم: 95458.
- رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية في برنامج حلم من خلال هذا الرقم: 650444.
- الرقم الخاص بمسابقة الحلم للاشتراك من دولة الإمارات: 3636.
- رقم مسابقة الحلم للاشتراك من دولة الكويت: 4242.
- رقم مسابقة الحلم من العراق: 2266.
- رقم لاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا: 1565.
|البلد
|الخدمة
|رقم الاشتراك
|تكلفة الرسالة
|السعودية
|STC
|858888
|5 ريال
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريال
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريال
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريال
|السعودية
|Lebara
|313131
|5 ريال
|الإمارات
|Etisalat
|5544
|3.15 درهم كل يوم و 5 درهم لكل رسالة
|الإمارات
|Du
|3636
|5درهم
|الكويت
|Zain
|4242
|500 فلس
|الكويت
|Viva
|4242
|500 فلس
|الكويت
|Ooredoo
|4242
|500 فلس
|عمان
|Omantel
|90434
|500 فلس
|عمان
|Ooredoo
|90434
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Zain
|94000
|500 فلس
|العراق
|Asiacell
|2266
|1200 دينار
|العراق
|Korek
|2180
|1200 دينار
|العراق
|Zain
|2770
|1200 دينار
|فلسطين
|Jawwal
|1625
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6144
|3.5 NIS
|مصر
|Vodafone
|95458
|5 جنيه
|مصر
|Etisalat
|95458
|5 جنيه
|مصر
|Orange
|95458
|5 جنيه
|مصر
|WE
|95458
|5 جنيه
|مصر
|Vodafone
|95450
|5 جنيه
|مصر
|Etisalat
|95450
|5 جنيه
|مصر
|Orange
|95450
|5 جنيه
|مصر
|WE
|95450
|5 جنيه
|الأردن
|Orange
|94099
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|94099
|70 قرش
|الأردن
|Zain
|94099
|70 قرش
|اليمن
|MTN
|2622
|150 ريال
|اليمن
|Sabafon
|5222
|150 ريال
|اليمن
|Y Telecom
|8442
|150 ريال
|اليمن
|Yemen Mobile
|87602
|150 ريال
|المغرب
|Maroc Tel
|9669
|9 درهم
|المغرب
|INWI
|9669
|9 درهم
|المغرب
|Orange
|9669
|9 درهم
|سوريا
|Syriatel
|1565
|75 ليرة
|سوريا
|MTN
|1555
|75 ليرة
|تونس
|Tunisie telecom
|85819
|1.44 دينار
|تونس
|Orange
|85819
|1.44 دينار
|تونس
|Ooredoo
|85819
|1.44 دينار
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
تضع مسابقة الحلم بعض الشروط الواجب توافها في المشترك بالمسابقة ، ومن ضمن هذه الشروط:
- يجب أن يكون الشخص المقدم لمسابقة الحلم عمره لا يقل عن 18 عام.
- يجب أن يكون المقدمين في مسابقة الحلم من دول العربية فقط.
- سيتم اعتبار الشخص الذي يشارك في المشاركة متسابقًا وسيكون الفرد الوحيد المؤهل للتنافس على الجائزة.
- ويتم السحب علي جائزة مسابقة الحلم علي الهواء مباشرة، وتتم عملية السحب بكل دقة وصدق وأمانة.
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