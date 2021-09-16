نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجرين كارد” dvprogram.state.gov رابط تسجيل اللوتاري الأمريكي وفحص الهجرة العشوائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة dvprogram.state.gov رابط تسجيل اللوتاري الأمريكي والذي يترقبه الملايين من الدول حول العالم في كل عام لمعرفة كيفية التسجيل الإلكتروني بالرابط الرسمي لإدارة الهجرة لأمريكا وأيضا للتعرف على الأشياء التي يجب تحضيرها للتقديم والقبول في الولايات المتحدة والتي يرغب الملايين في كل عام للخضوع لفحص الهجرة العشوائية إليها لفرص العمل أو الدراسة.

المعلومات المطلوبة حول الهجرة العشوائية للولايات المتحدة

حيث يقوم الراغبين في الانتقال إلى مستوى أفض في الحياة والعمل وكذلك التعليم في أمريكيا في كل عام موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحصول على الجرين كارد والذي يسمح به لأغراض العمل أو الدراسة وكذلك العيش، ويكون ذلك حسب عدد من المعايير التي تنظم السفر إلى أمريكا في ظل العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية وكذلك التحديات الصحية بعد انتشار فيروس رونا في جميع أنحاء العالم.

فتح باب التسجيل في 2020 الماضي

كانت الإدارة الأمريكية السابقة في ظل حكم دونالد ترامب تمنع السفر نهائيا من دول العالم إلى أمريكا، وذلك فيما يسمى بالهجرة إلى أمريكا، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية للولايات المتحدة في 2020 والتي كان أبرزها ظهور فيروس كرونا والذي أدى إلى الإعلاق العام في البلاد وتراجع العديد من أنشطة العمل بسبب هذا الإعلاق وتوجه اقتصاد الدولة إلى القطاع الصحة لتجاوز الأزمة، ولم يتم إتاحة التسجيل للحصول على الجرين كارد مثل كل عام في أكتوبر، بينما قامت الإدارة الأمريكية بفتح باب التسجيل من جديد في مايو 2020، ويستمر المسجلين والمقبولين في السفر إلى الولايات المتحدة في استكمال بقية الإجراءات الخاصة بهم حتى شهر يوليو 2021.

الجرين كارد الأمريكي

يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني على الرابط الرسمي المخصص لذلك في كل عام في شهر أكتوبر ويظل متاحا حتى بداية شهر نوفمبر، وذك بعد أن توافق إدارة الهجرة الأمريكية على قبول 50 ألف مهاجر من كافة الجنسيات للسفر إلى أراضيها وفق العديد من الشروط الضوابط التي يجب اتباعها وذلك ليتم القبول النهائي لهم وذلك في إطار برنامج اليانصيب الأمريكي للحصول على الإقامة فيها.

موعد تسجيل اللوتاري 2021 والدول المؤهلة للهجرة

يأتي تسجيل اللوتاري في إطار اليانصيب الأمريكي في كل عام، حسب ما يتم السماح بالدولة، وقد تم الموافقة على التقديم هذا العام على أن يبدا القبول لطلبات الجرين كارد ابتداء من السابع من أكتوبر 2021 ويستمر حتى السادس من شهر نوفمبر 2021، وتقوم الولايات المتحدة بقبول أعداد محددة من كل الدول، حيث تكون بعض الدول غير مؤهل القبول منها إلا أعداد محددة، ليس أكثر من 50 ألف مهاجر، مثل بنغلاديش والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والهند وجامايكا والمكسيك ونيجيريا وباكستان وبيرو والفلبين وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

بالخطوات dvprogram.state.gov رابط تسجيل اللوتاري الأمريكي وفحص الهجرة العشوائية 2022-2023