دوت الخليج :– نشرت مديرية الأمن العام إحصائيات حول حوادث المرور ضمن الحملة التي تنظمها تحت عنوان “معا نصل آمنين”. وكشفت المديرية، مساء الأربعاء، عن احصاءات تبين تسجيل حادث مروري ينتج عنه خسائر بشرية كل ساعة. وتابعت أن كل 41 دقيقة يقع جريح نتيجة الحوادث المرورية وكل 3 ساعات يسجل حادث سير. فيما يتوفى كل 19 ساعة شخص بسب هذه الحوادث. ونوهت المديرية إلى أن أكثر الأيام تسجيلا للحوادث والإصابات كان يوم الخميس وبنسبة 18% من إجمالي الحوادث المرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة كل 19 ساعة وإصابة كل 41 دقيقة بسبب الحوادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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