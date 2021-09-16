كيف تتخلص من الأرق دون أدوية؟
إذا كنت تقضي وقتاً طويلاً في الفراش دون أن تستطيع الخلود إلى النوم ليلاً، فأنت تحتاج إلى تغيير بعض العادات اليومية للتخلص من الأرق والتمتع بنوم مريح.
وتشير صحيفة Daily Express البريطانية، نقلاً عن خبراء مستشفى مايو الإمريكي، إلى أن "نوعية النوم أكثر أهمية من عدد ساعات النوم".
وتضيف، يساعد النشاط البدني اليومي والالتزام بوقت محدد للنوم والاستيقاظ، على التخلص من الأرق.
كما يجب الامتناع عن تناول الطعام على الأقل قبل 1-2 ساعة من النوم.
ويمكن أن يساعد شرب كوب حليب دافئ أو شاي البابونج على النوم بسرعة.
وبحسب الخبراء، "يفضل حل جميع المشكلات وتنفيذ المهام في النهار، وليس قبل النوم بساعتين، وذلك لكي يحصل الدماغ على الوقت الكافي للاسترخاء".
ومن الأسباب الشائعة لمشكلات النوم، الإجهاد، والإضاءة غير المريحة، فراش غير مريح، درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، ضوضاء الشارع. كما يمكن أن يسبب شرب الكافيين والنيكوتين، الأرق أيضا.
يذكر أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كيف تتخلص من الأرق دون أدوية؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.