الضابط المصري البطل يكشف سر الإنجاز التاريخي بالكيك بوكسينغ

استطاع العقيد محمد عبده أبو ستيت، كتابة اسمه بحروف من ذهب، بعد الفوز ببطولة العالم للكيك بوكسينغ، والانتصار على واحد من المميزين في اللعبة والمصنف الأول عالميا، اللاعب الروسي نيكيتا سيروفيشكن.

ويعتبر فوز البطل المصري تاريخيا لما يمتلكه منافسه من تاريخ كبير في اللعبة، حيث أنه لم يتعرض للخسارة إلا في 10 مباريات فقط، وهو ما يصفه أبو ستيت بـ"أمر لا يوصف أن أكون بطلا للعالم، شعوري صعب أن أجد له الكلمات المناسبة، حققت حلمي وحلم الكثيرين الذين كانوا مؤمنين بي وبموهبتي".

كواليس البطولة يحكيها أبو ستيت في حديثه مع موقع دوت الخليج قائلا: "البداية كانت منذ شهرين ونصف عندما قررت التجهيز للبطولة بشكل مميز داخل المركز الأوليمبي بالمعادي، قمت بعمل معسكرات كثيرة وخضنا تدريبات على أعلى مستوى لتحقيق الفوز، والتجهيز بالشكل الأمثل الذي أستطيع من خلاله تمثيل مصر والمنافسة عالميًا".

وتغلّب أبو ستيت على سيروفيشكن في نزال ماراثوني أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي المغطاة، الأربعاء، وسط حضور مكثف من الجماهير، مشيرا إلى أنّ: "والداي لهما دور كبير في حبي للرياضة ودعمهم لي كبير طوال الوقت، وساعداني كثيرا في التنسيق بين الرياضة والدراسة".

الاسم الأبرز

ويعد أبو ستيت الحائز على بطولة العالم للهواة 6 مرات من قبل، هو الاسم الأبرز لمنتخب الفراعنة المشارك في بطولة العالم للكيك بوكسينغ المقامة في مصر وعددهم 12 لاعب ولاعبة وهم فريق القوات الجوية المصرية.

أحلام عالمية

وعن دور المدربين في تأهيله أوضح البطل المصري صاحب الـ42 عاما: "لهم كل الفضل في وصولي لهذا المستوى، سواء في اللياقة البدنية أو حمل الأثقال، عملوا معي بجد خلال الفترة الماضية ولم يتوان أي منهم في تقديم المساعدة بشتى الطرق".

وأردف أبو ستيت في حديثه مع موقع دوت الخليج: "لدي أحلام كثيرة خلال السنوات المقبلة، فلن أقف عند هذا التكريم والحصول على بطولة العالم، حيث أن أهداف هي الصعود لمستويات أعلي على المستوى العالمي وتحطيم الأرقام القياسية".

نموذج شبابي عالمي

حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وعدد من قيادات الوزارة والاتحاد المصري للكيك بوكسينغ، الذين رحّب بهم النجم المصري وصعد إليهم فور إعلان فوزه، وسط تشجيع ومؤازرة من الجمهور المتواجد في صالة استاد القاهرة.

وقدّم صبحي التهنئة إلى البطل المصري قائلا: "أبو ستيت نموذج شبابي علمي يعبر عن قدرات القوات المسلحة المصرية في إخراج أبطال ونماذج بشكل علمي مدروس، ونفخر ونتشرف بأن يُرفع اسم علم مصر عاليا".

وأكد صبحي في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة وبالشباب المصري، ويتابع مشاركة أبطال مصر في البطولات الرياضية الدولية، ويحفزهم لتقديم أفضل أداء.

أحلام مستقبلية

وأكمل بطل العالم الذي مارس اللعبة في مدينة المنصورة التي نشأ فيها وحصل على المركز الأول بالدقهلية وبطولة الجمهورية: "أحضّر حاليًا لمباراة أخرى قادمة بعد 5 شهور ضد اللاعب الروسي الذي فزت عليه في النهائي، ستقام تلك المباراة في روسيا، ومن خلالها أطمح في تحطيم رقم جديد يضاف إلى سجلي التاريخي".

وتابع الفائز ببطولة العرب لخمس مرات ودورة الألعاب العربية مرتين في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم هي بوابة لتكرار استضافتها كل عام، مصر قادرة على صنع المعجزات في الرياضة، كما أن تلك الاستضافة نموذجية لتشجيع المصريين على ممارسة اللعبة".

تهنئة من القوات المسلحة المصرية

وهنأت القوات المسلحة المصرية أبو ستيت بعد فوزه بحزام بطل العالم، وكتب المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "القوات المسلحة تهنئ ابنها وابن مصر العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينغ وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم".

ووجه الحائز مؤخرا على حزام بطولة العالم في الكيك بوكسينغ رسالة للمواهب المصرية في اللعبة قائلا: "كان لي هدفا من الفوز بالبطولة وهو تسليط الضوء عليكم، وأتمنى أن تكون تلك البطولة البداية لاكتساح مصر للبطولات العالمية".