جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، مساء اليوم الخميس، إن بلاده تتابع ما تفعله الصين لتقويض النظام العالمى، مؤكدا "سنساعد أستراليا على حيازة الغواصات النووية لتحسين قدراتها الدفاعية".





وأشار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال مؤتمر صحفى أمريكى-أسترالى مشترك، إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أستراليا فى مواجهة الممارسات الصينية. ومن جانبها علقت وزيرة الخارجية الأسترالية "نعمل مع واشنطن لتحديد التحديات والمصالح المشتركة". وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء، تشكيل تحالف أمنى استراتيجى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ يضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، فى مشروع يهدد بتقويض الطموحات الفرنسية فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: نتابع ما تفعله الصين لتقويض النظام العالمى وسنساعد أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.