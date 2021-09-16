الاتحاد الأوروبى يعلن استراتيجيته الجديدة تجاه منطقة المحيط الهندى–الهادئ

جدة - نرمين السيد - أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى "جوزيب بوريل" اليوم الخميس، عن استراتيجية أوروبية جديدة تجاه منطقة المحيط الهندى– الهادئ، قائمة على التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية.





وأكد بوريل -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية- على ضرورة تعزيز التعاون القائم حالياً بين دول الاتحاد ودول هذه المنطقة وتوسيع آفاقه ليشمل مجالات استراتيجية وأمنية ومناخية وصحية جديدة، موضحاً أن دول منطقة المحيط الهندى- الهادئ تنظر إلى التكتل الموحد بوصفه شريك يستحق الثقة ويتمتع بالمصداقية.

وشدد بوريل على أن الأمر لن يكون سهلاً، خاصة فى ظل وجود العديد من القوى المتصارعة على المنطقة وتفاوت اهتمام ومصالح الدول الأعضاء بها.

ويأتى الإعلان الأوروبى تزامناً مع إعلان كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وبريطانيا عن عقد حلف استراتيجى عسكرى للتعامل مع التحديات التى يفرضها النفوذ الصينى فى منطقة المحيط الهندى– الهادئ.

يذكر أن منطقة المحيط الهندى الهادئ تمثل 60% من الناتج الإجمالى العالمى وتعتبر الوجهة الثانية للصادرات الأوروبية وتشكل الاستثمارات الأوروبية فيها ضعف استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية.