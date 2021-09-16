الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان الأردن الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى، والتى كان آخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود للمسجد بالأمس وقيامهم بتصرفات "استفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".





وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، فى بيان نشرته وزارة الخارجية عبر "تويتر"، اليوم الخميس، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا للوضع القائم التاريخى والقانونى، وللقانون الدولى ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية.

وشدد الناطق باسم الخارجية على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولى والوضع القائم القانونى والتاريخى.

وطالب أبو الفول السلطات الإسرائيلية بالكف عن هذه الانتهاكات واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.