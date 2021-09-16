توقيف 3 آلاف موظف صحى غير ملقح عن العمل فى فرنسا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - مع دخول قانون إلزامية التطعيم لعمال الرعاية الصحية فى فرنسا حيز التنفيذ، أوقفت السلطات الخميس نحو ثلاثة آلاف موظف صحى عن العمل، ومن المقرر أن تعلن إيطاليا أن إثبات أخذ التطعيم أو الاختبار السلبى سيكون إلزاميا لجميع العاملين، كما تعتزم هولندا اتخاذ خطوة مماثلة لكن من أجل الذهاب إلى الحانات أو النوادى الليلية فقط.





وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أن مستشفيات ودور رعاية ومراكز طبية فى أنحاء البلاد أوقفت نحو ثلاثة آلاف موظف صحى عن العمل لعدم التزامهم بالتطعيم الإجبارى باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19". وفى فرنسا، أدى قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، الصادر فى منتصف يوليو باشتراط تصريح صحى يثبت أخذ التطعيم للسماح بدخول المطاعم والصالات الرياضية والمتاحف، وجعل اللقاح إلزاميا للعاملين فى مجال الصحة، إلى زيادة الإقبال على أخذ التطعيم بشكل كبير. ومع بدء سريان الأمر الخاص بالعاملين فى المستشفيات ودور الرعاية الأربعاء، بدأ يتضح تأثيره الملموس للغاية، فالموظفون غير المطعمين منعوا من العمل. وبحسب صحيفة "نيس ماتين" اليومية فإن نحو 450 عاملا فى قطاع الصحة، من بين 7.500، منعوا فى مستشفى واحد فقط فى مدينة نيس بجنوب فرنسا، ومع ذلك فإن الحكومة تجاهلت تأثير ذلك.

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