ترامب: الولايات المتحدة لن تبقى بعد 3 سنوات 

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة "لن تبقى" بعد 3 سنوات من الآن، منتقدا سياسات إدارة خلفه جو بايدن.
وقال ترامب في حديث لـ "نيوزماكس"، إن "بلادنا قد تدهور كثيرا خلال الأشهر الـ 8 الأخيرة، بصورة لم يرها أحد من قبل".
وتابع: "وعندما سنتوجه إلى الانتخابات المقبلة في 2022 و2024 لن تبقى لدينا البلاد"، مدعيا بأن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بايدن عام 2020 كانت "مزورة".
ولم يكشف ترامب ما إذا سيترشح للرئاسة الأمريكية مجددا، مكتفيا بالقول: "أعتقد أنني لن أعلق على ذلك... لكني أعتقد أن الكثير من الناس الذين يحبون بلادنا سيكونون مسرورين".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه لن يعلن عما إذا سيترشح للرئاسة الأمريكية في 2024 قبل أن يرى نتائج الجمهوريين في انتخابات الكونغرس عام 2022.
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