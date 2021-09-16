تركيا تسجل 28118 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة التركية، الخميس، 28118 إصابة و262 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19". وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28118 حالة مقابل 28224 الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6.738 مليون حالة. وذكرت أنها رصدت 262 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 60641 شخصا. كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 32249 مريضين لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 6.230 مليون شخص. وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات

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