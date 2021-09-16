رابط تقديم الحرس الوطني على وظائف الشؤون الصحية 1443 عبر بوابة التوظيف

رابط تقديم الحرس الوطني للالتحاق بوظائف الشؤون الصحية 1443 التي تم الإعلان عنها لحاملي الشهادة الثانوية؛ حيث أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عن توافر ما يقرب من 149 وظيفة شاغرة بعدة مدن بالمملكة، كما أعلنت عن مواعيد التقديم والتخصصات الوظيفية المطلوبة، وقد أكدت على ضرورة استيفاء شروط التقديم، واجتياز المقابلات الشخصية واختبارات القبول في وظائف الحرس الوطني، وخلال المقال التالي ستقدم تفاصيل تقديم الحرس الوطني وعدد الوظائف المطلوبة في كل تخصص.

رابط تقديم الحرس الوطني وظائف الشؤون الصحية

أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عن فتح باب القبول في وظائف الشؤون الصحية الشاغرة، وعددهم 149 وظيفة في مختلف الوظائف الصحية منها والإدارية، وقد أتاحت الفرصة أمام المواطنين من حاملي الشهادة الثانوية للتقديم، وذلك عبر رابط تقديم الحرس الوطني بوابة التوظيف؛ حيث يقوم المتقدم بتسجيل الدخول وتقديم طلب الالتحاق بالوظيفة المرغوبة، ولكن في حالة عدم وجود حساب شخصي، يتم إنشاء حساب جديد، وتسجيل بيانات حساب منصة أبشر “اسم المستخدم، وكلمة المرور”.

شروط تقديم الحرس الوطني 1443

حددت الشؤون الصحية بالحرس الوطني شروط وظائف الحرس الوطني 1443، التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، لذلك نقدمها فيما يلي:

أن يكون المتقدم من أبناء السعودية وحامل الجنسية السعودية. أن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية step المطلوب لبعض التخصصات. ألا يقل المعدل التراكمي للمؤهل المطلوب عن جيد. أن يجتاز اختبارات القبول واللياقة البدنية والمقابلة الشخصية. أن يحصل على موافقة الهيئة السعودية عند تقديم الحرس الوطني على الوظائف الصحية والهندسية.

تخصصات وظائف الشؤون الصحية

شمل إعلان الشؤون الصحية عن تقديم الحرس الوطني على التخصصات الوظيفية المطلوبة في مدن الرياض وجدة والأحساء والمدينة المنورة، لذلك فهي كالتالي:

وظائف طبية في مختلف التخصصات وعددهم 70 وظيفة.

وظائف تمريض وعددهم 12 وظيفة.

وظائِف صحية وعددهم 7 وظائف.

وظائف إدارية وعددهم 11 وظيفة في مدينتي جدة والرياض.

هذا بالإضافة إلى الوظائف التقنية، والأخصائيين والفنيين، فضلًا عن الفرص التدريبية التي بلغ عددها 37 وظيفة، في مناطق جدة والأحساء، وقد أشارت الشؤون الصحية إلى أنه في حالة عدم وجود تخصص ما أثناء التقديم، يتوجب على المتقدم إعادة المحاولة ثانيةً، وذلك لأنه يتم التحديث والتجديد بشكل مستمر.

في النهاية نكون قدمنا تفاصيل إعلان وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1443، وطريقة التقديم عبر رابط تقديم الحرس الوطني.