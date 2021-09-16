يلاقي فريق الأهلي السعودي فريق الفتح بالجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان ويسعى النادي الأهلي إلى مصالحة الجماهير وتحقيق فوزه الأول هذا الموسم حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في الجوالات الأربعة الماضية من البطولة وتعادلا في جميع مبارياته وكان التعادل الأخير أمام التعاون بهدف لكل فريق وعلى الجانب الآخر نادي الفتح الذي بدأ هذا الموسم حيث خاض الفريق أربع مباريات فاز في مواجهتين منها عندما فاز على الشباب بنتيجة هدفين دون مقابل وفاز على الباطن بنفس النتيجة وتعادل مع الفيحاء لكل فريق بينما خسر الفريق مباراته في الجولة الأولى أمام فريق الرائد الذي فاز عليه بهدف دون مقابل ويحتل الفتح المركز الثاني برصيد سبع نقاط بينما يحتل النادي الأهلي المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة الأهلي والفتح في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والفتح بالجولة الخامسة من الدوري السعودي

يلتقي فريق الأهلي السعودي مع فريق الفتح في الجولة الخامسة من دوري محمد بن سلمان وسوف تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية السابعة والنصف بتوقيت القاهرة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء يوم الجمعة الموافق السابع عشر من سبتمبر الجاري وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية حيث تعد شبكة قنوات السعودية الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي هذا الموسم.

هل يشارك عمر السومة في مباراة فريقه ضد الفتح

تعرض هداف الأهلي السعودي السوري عمر السومة إلى إصابة في مباراة الفريق أمام الحزم غاب بسببها عن فريقه في آخر مباراتين خاضها الفريق وذكرت بعض المصادر أن مشاركة النجم السوري في المباراة القادمة لفريقه لم يتم حسمها بعد حيث سيجري اللاعب بعض الفحوصات الطبية لتأكيد مدي جاهزيته للمشاركة ويسعى المدرب الفني للأهلي بيسينيك هاسي إلى استعادة نغمة الانتصارات للفريق وتصحيح الأخطاء الماضية وذلك من أجل ضمان البقاء في إدارة الفريق وقد ذكرت مصادر صحفية أن إدارة مجلس الأهلي أعطي للمدير الفني فرصة من أجل تعديل المسار.