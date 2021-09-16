موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 91 عام 1443

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي الـ 91 في عام 1443، قامت الوزارة المختصة بشئون الموارد البشرية والتنمية المجتمعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تحديد الموعد المخصص لبدء إجازة اليوم الوطني السعودي في ذكراه الـ 91 بالعام 1443، حيث أن اليوم الوطني بالسعودية هو يوم الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عامٍ والذي تم اعتماده كعطلة رسمية منذ 91 عاما تخليدا لذكرى اليوم الذي تم توحيد المملكة وترسيخ دولة السعودية كدولة إسلامية سيادية تحت إسم المملكة العربية السعودية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية إعلان إلى كافة الهيئات الحكومية والوزارات وقطاعات الأعمال الخاصة والعامة والخيرية ينص على أن موعد عطلة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية سوف يكون في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، ذلك كما صرح المتحدث الرسمي بشئون وزارة الموارد البشرية السيد سعد آل حماد في بيان صحفي رسمي باسم الوزارة أن اليوم الثالث والعشرين المحدد بالشهر الحالي سوف يكون بمثابة إجازة رسمية على كل الجهات في المملكة.

كلمة المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية عبر تغريدته على “تويتر”

كما أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المجتمعية والموارد البشرية أضاف من خلال تغريدة قام كتبها على موقع “تويتر” وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار تحديد عطلة اليوم الوطني السعودي جاء تنفيذا للقرار الصادر ضمن المادة 24 باللائحة الخاصة بنظام سير العمل، وذلك وفقا للمادة (ب) من المادة رقم 127 والمادة 128 ضمن لائحة قانون العمل التنفيذية والخاصة بوزارة الموارد البشرية في المملكة.

ذكرى اعتماد اليوم الوطني السعودي

ذلك وقد تم بدء اعتماد اليوم الوطني السعودي منذ واحد وتسعين عاما كعطلة رسمية لكل جهات العمل بالمملكة بعد أن تم تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيدها تحت راية واحدة كدولة إسلامية ذات سيادة على يد أول مؤسس لها وهو مولانا جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، والذي كان الحاكم الـ 14 من أسرته، أسرة آل سعود والذي قام باستعادة الرياض ثم أعلن مرحلة توحيد الدولة السعودية إلى أن تم توحيدها في ذلك التاريخ المبارك في الثالث والعشرون من سبتمبر عام 1932 ميلادية.

ختامًا لقد عرضنا لكم مختلف تفاصيل إجازة اليوم الوطني السعودي ، هذا اليوم الذي يتم الاحتفال به بالعديد من الطرق المختلفة في المطاعم والكافيهات وعروض النوادي وفي كل مكان.