تخطف العين.. صور مجهرية لأصغر الكائنات الحية

وفي النسخة السابعة والأربعين منها، تواصل المسابقة الاحتفال بتعقيدات الطبيعة وبراعة التحقيق المجهري الدقيق، إذ تم اختيار 103 صورة من 1900 صورة تم التقدم بها في المسابقة.



جائزة المركز الأول منحت لجيسون كيرك من كلية بايلور للطب، الذي استخدم نظام ميكروسكوب مصمم خصيصًا لالتقاط 200 صورة فردية لأوراق شجر بلوط جنوبي حية، ثم جمعها لإنشاء صورة واحدة مذهلة.

والنتيجة كانت فسيفساء معدلة بالألوان من الهياكل الأساسية للورقة، بما في ذلك المسام الأرجوانية العميقة، والأوعية السماوية المتعرجة، والأشكال البيضاء (النتوءات الدقيقة التي تحمي من الطقس القاسي).

