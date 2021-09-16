هى لنا دار.. استعراض جوى كبير للطيران السعودى احتفاءً باليوم الوطنى

جدة - نرمين السيد - أتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة فى الاستعراض الجوى الكبير «هى لنا دار»، الذى سيقام احتفاءً باليوم الوطنى الـ(91) للمملكة، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران المدنى والعسكرى وبإشراف من الهيئة العامة للترفيه.





وتشارك السعودية فى هذا الحدث الكبير بطائرتين من أحدث أسطولها الجوى الأولى من طراز بوينج (B787-9) المتوشحة بصورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جانب شعار اليوبيل الماسى بمناسبة مرور (75) عامًا على تأسيسها، والثانية من طراز بوينج (B777-300ER) تتزين بشعار الخطوط السعودية فى حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية، وسيكون العرض فى كل من جدة والرياض والخبر خلال الفترة من 20 حتى 25 سبتمبر الجارى بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطنى.

ومنذ اعتماد الشعار الذى ستتزين به الطائرات، جسّدت السعودية الأفكار والرؤى إلى واقع من خلال القيام بجميع المتطلبات والاشتراطات التى تضمن تنفيذ هذه المبادرة فى الوقت المناسب وبالمعايير التى تضمن سلامة الإجراءات والتنفيذ؛ حيث اختير طراز الطائرة الذى يتناسب مع العرض الجوى، وصمم الشعار ونفذ على الطائرات بسواعد وطنية بالشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.