مقتل 16 جنديا من القوات النيجيرية فى هجوم لداعش

جدة - نرمين السيد - وذكر المصدران أن الهجوم استهدف قافلة عسكرية حيث فجرت مجموعة مسلحين عدة عبوات ناسفة مزروعة فى طريق قبل أن يفتحوا النار بقذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة على وحدات الجيش، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وأوضح أحد المصادر أن الهجوم اسفر عن مقتل 16 جنديا وعنصرين فى مجموعة مسلحة مدنية إضافة إلى أسر عسكريين اثنين وإصابة 11 آخرين مع تدمير عدة سيارات للجيش.
ويعتبر هجوم الأربعاء من العمليات الأكثر فتكا فى هذا العام من قبل تنظيم داعش "ولاية غرب إفريقيا" على القوات النيجيرية التى تقاتل المسلحين فى شمال شرق البلاد منذ 12 عاما.
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