بيان سعودى إماراتى أمريكى بريطانى: ملتزمون بحل شامل باليمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع سفير المملكة لدى اليمن والسفير الإماراتى والسفير البريطانى وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية فى اليمن.

كما أعربت الرباعية عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمنى وارتفاع أسعار المواد الغذائية وما فى ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمنى والوضع الإنسانى الراهن، مشيدة بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية بما فى ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.

ودعت الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى اليمن، مع تأكيد التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادى.

كما سلطت الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاق الرياض، مرحبة بدعم السعودية والإمارات للوصول لذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما فى ذلك من دور فعال فى الإشراف على الدعم الدولى المستقبلى للانتعاش الاقتصادى، والتزامها بحل سياسى شامل للصراع فى اليمن، معربة عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.