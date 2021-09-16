البرلمان الجزائرى يصادق بالأغلبية على برنامج عمل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وحظى مخطط عمل الحكومة على موافقة 318 نائبا فيما صوت 65 نائبا بلا، حسبما نقلت قناة "الغد".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الجزائرى، أيمن بن عبد الرحمن، قال إن آلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة هى آلية ناجعة فى العديد من الدول.

وأوضح رئيس الوزراء، أن التسوية الودية فى استرجاع الأموال المهربة للخارج لا تتعلق بالأشخاص الطبيعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة فى عمليات الرشوة.

كما قال الوزير الأول، إن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسى.

وأكد بن عبد الرحمن، أنه تم وضع مقاربة شاملة للتكفل بالملف ووضع آلية تنسيق على مستوى عالى وتم التنسيق مع الدول التى حولت لها الأموال ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفى إطار منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها.

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، إن ما ورد فى برنامج الحكومة ليس سرابا يحسبه الظمآن ماء، بل خطة محكمة وفق معايير متابعة صارمة، من خلال لجنة المتابعة على مستوى الوزارة الأولى.