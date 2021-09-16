حكومة لبنان تقرّ بيانها الوزارى وتتوجه للبرلمان لنيل الثقة

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحى فى تصريح للصحفيين عقب اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى عن إقرار الحكومة البيان الوزارى بالإجماع، كما أقرت الحكومة لنفسها شعارا هو "معا للإنقاذ".

وشكر عون فى مداخلة خلال الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزارى على "عملهم الدؤوب وتعاونهم لإنجاز مسودة البيان".

وأضاف عون أن "السرعة تعكس الجدية والمثابرة لتنفيذ المهام المطلوبة،" خاصة أن "الأوضاع جد ضاغطة والوقت ثمين".

وشدد على "ضرورة الإسراع فى إيجاد الحلول لقضايا الناس المعيشية وإيلاء هذا الموضوع الأفضلية المطلقة وأقصى درجات الاهتمام، لرفع المعاناة عن المواطنين".

وتعهدت الحكومة برئاسة ميقاتى فى بيانها الوزارى، بالتفاوض الفورى مع صندوق النقد الدولى "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية".

وأشار البيان الوزارى أيضا إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، بعدما تخلف لبنان فى مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

وتعهدت حكومة ميقاتى بإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها الدستورى المقرر مبدئيا الربيع المقبل.

كما أكدت الحكومة فى بيانها الوزارى التزامها بالمبادرة الفرنسية التى طرحها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وكانت تدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء إصلاح اقتصادى.

وفى هذا الإطار، أشار البيان الوزارى إلى نية حكومة ميقاتى المضى قدما فى خطة "إصلاح القطاع المصرفى وإعادة الهيكلة حيث يلزم".

وبالنسبة للصفوف عند محطات الوقود، قال قرداحى إن البيان "ينص على التخفيف من معاناة الناس وهذا من الأولويات، ولم يتم اتخاذ أى قرار برفع الدعم عن المحروقات".

وأضاف وزير الإعلام أن البيان يؤكد "التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بكل ما يقتضيه الوصول إلى الحقيقة فى انفجار المرفأ".