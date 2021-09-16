البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى لحرب باردة مع الصين 

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة مع الصين، وذلك على خلفية تأسيس تحالف عسكري جديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بـ"لا" على سؤال عما إذا كان الرئيس جو بايدن يريد تصعيدا للتوتر مع الصين حتى يصل إلى مستوى الحرب الباردة.

وأضافت بساكي أن "الشراكة التي تم الإعلان عنها أمس ليست موجهة ضد أي بلد"، مؤكدة أن واشنطن "لا تريد نزاعا مع الصين".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قد أعلنت مساء الأربعاء عن إقامة تحالف أمني ودفاعي جديد تحت اسم AUKUS.

وانتقدت بكين هذه الخطوة، متهمة واشنطن بأنها تحافظ على "عقلية الحرب الباردة"، ومعتبرة أن التحالف الجديد يهدد السلام والاستقرار في المنطقة ويتسبب بسباق تسلح.