انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية لعام 1443 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية المستحقة عليهم التي لابد من سدادها لتجديد الرخصة الخاصة بهم، إذ تعمل الحكومة السعودية بكل طاقتها لتوفير الوقت والجهد على المواطن فقامت بتوفير معرفة المخالفات عن طريق استخدام رقم الهوية فقط وبشكل إلكتروني.

نتعرف في هذا التقرير عن طريقة معرفة المخالفات المرورية بشكل صحيح فخدمة الاستعلام عن المخالفات الغير مدفوعة ممكن معرفتها عن طريق اكثر من رقم وثيقة حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات من خلال رقم الحدود أو رقم الهوية أو جواز السفر.

طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

أولاً يجب عليك تسجيل الدخول إلي الموقع الذي وفرته وزارة الداخلية السعودية على الإنترنت من الرابط التالي https://www.absher.sa واختيار أفراد.

بعد إنهاء التسجيل في الموقع عليك بالبحث عن الخدمات الاستعلامية.

ستجد خانة الإستعلام عن المخالفات المرورية عليك بالضغط عليها.

عليك بملء الحقول الإجبارية : اختر نوع الوثيقة سواء كانت جواز سفر او هوية وطنية

كتابة رقم الهوية وكتابة الرمز في الصورة المرئية.

أخيراً الضغط على عرض أو إستعلام.

رقم الإستعلام عن المخالفات المرورية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة السعودية تقوم بمجهود كبير في سبيل خدمة مواطنيهم بشكل سلس عن طريقة المنصات الإلكترونية لتوفير الجهد والوقت على مواطني المملكة، وكما شرحنا لكم إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية الغير مدفوعة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت توفر الوزارة رقم 92333 للاستعلام عن طريق الهاتف، ولذلك أصبح هناك الكثير من الطرق المتعددة التي توفرها الحكومة السعودية للإستعلام عن المخالفات المرورية المستحقة للتيسير على المواطن السعودي.