أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج أحمد الكيال
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد بن أحمد الكيال، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.
وأشاد أمين عام المؤتمر في برقيته بمناقب الفقيد الراحل واسهاماته المشهودة تجاه الوطن والمجتمع ونهجه الإنساني في إصلاح ذات البين.
وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته للأستاذ حميد احمد الكيال نائب مدير الغرفة التجارية، وإخوانه وكافة آل الكيال بمحافظة عمران في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج أحمد الكيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.