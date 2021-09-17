نابولي ينتفض ليتعادل مع ليستر وليون يهزم رينجرز

أحرز فيكتور أوسيمن هدفين في الشوط الثاني ليتعادل نابولي 2-2 مع مضيفه ليستر سيتي في مباراة مثيرة بالمجموعة الثالثة بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسقط رينجرز بطل اسكتلندا 2-صفر أمام ضيفه أولمبيك ليون في المجموعة الأولى بعد خسارة منافسه المحلي سيلتيك 4-3 في ملعب ريال بيتيس في المجموعة السابعة.

ومنح أيوزي بيريز التقدم لليستر بعد تسع دقائق من تمريرة هارفي بارنز العرضية وأنقذ الحارس بيتر شمايكل عدة فرص.

وضغط نابولي لكن ليستر عزز تفوقه من هجمة مرتدة في الدقيقة 64 حيث مرر بارنز كرة إلى كليشي إيهانتشو الذي وضعها بين قدمي الحارس ديفيد أوسبينا.

وبعد خمس دقائق لاحقة قلص النيجيري أوسيمن الفارق عندما أفلت من مراقبه وسدد من فوق الحارس شمايكل الذي خرج لملاقاته.

وسيطر الإرهاق على ليستر وقفز أوسيمن أعلى من الجميع ليحول تمريرة ماتيو بوليتانو العرضية في الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وأكمل ليستر المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد ويلفريد نديدي في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وهز كارل توكو إكامبي الشباك وأحرز جيمس تافرنير هدفا بالخطأ في مرماه ليفوز ليون على رينجرز.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى اكتفى بروندبي الدنمركي بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه سلافيا براج.

وفي المجموعة الثانية تعادل أيندهوفن 2-2 مع ريال سوسيداد بينما انتصر موناكو 1-صفر على ضيفه شتورم جراتس.

وتعادل أينتراخت فرانكفورت 1-1 مع ضيفه فناربخشه التركي في المجموعة الرابعة فيما فاز أولمبياكوس اليوناني 2-1 على أنتويرب البلجيكي.

وفي وقت سابق، استهل وست هام يونايتد مشواره في البطولة بالفوز 2-صفر على مضيفه دينامو زغرب في المجموعة الثامنة.

وتغلب رد ستار بلجراد بطل أوروبا السابق 2-1 على ضيفه براجا البرتغالي وعاد لودوجوريتس البلغاري بالتعادل 1-1 من ملعب ميتيلاند الدنمركي في المجموعة السادسة.

وهز بول أونواتشو الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز جنك البلجيكي 1-صفر على مضيفه رابيد فيينا في المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة السابعة، تقدم سيلتيك 2-صفر في ملعب بيتيس بهدفي ألبيان أجيتي ويوسيب يورانوفيتش في أول 27 دقيقة.

لكن هذا التفوق لم يدم سوى لثماني دقائق إذ أدرك بيتيس التعادل عبر خوان ميراندا وخوانمي.

وأحرز بيتيس هدفين سريعين بعد الاستراحة بواسطة بورخا إيجلاسياس في الدقيقة 50 ثم خوانمي بعد ذلك بدقيقتين.

وقلص أنطوني رالستون الفارق لسيلتيك قبل ثلاث دقائق من النهاية لكن بيتيس صمد ليخرج فائزا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة السابعة قلب باير ليفركوزن تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فرنسفاروش المجري.

وتقدم رد ستار عبر ميلان روديتش في الدقيقة 75 لكن براجا أدرك التعادل في الدقيقة التالية بواسطة فندرسون.

وحسم ألكسندر كاتاي فوز رد ستار من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من النهاية.