لا يوجد سبب للقلق .. البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

جدة - نرمين السيد - وصرحت بساكي، خلال مؤتمر صحفى عقدته مساء الخميس، ردا على سؤال حول سعال بايدن: "لا يوجد هنا أى سبب لقلق".
وأضافت بساكى أن هناك أسباب كثيرة قد تثير السعال، بما فى ذلك نزلة برد طفيفة أو ضرورة تنظيف الحلق أثناء إلقاء الكلمات.
وسبق أن أشارت وسائل إعلام وحسابات فى مواقع التواصل الاجتماعى الاهتمام إلى حالات متزايدة للسعال لدى بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، خلال فعاليات رسمية.
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