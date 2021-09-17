تفعيل خدمة التجوال المحلي لشركات موبايلي وزين وstc بالمدن السعودية

كيفية تفعيل خدمة التجوال المحلي في المدن السعودية التي أعلنت هيئة الاتصالات عن إتاحة الخدمة بها، وتشمل قرى وهجر منطقتي الرياض والقصيم، وسنتعرف على طريقة التفعيل في شركات الاتصالات الثلاثة موبايلي وزين وstc وطريقة أو خطوات الاستفادة من تلك الخدمات الهامة، التي ستسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة الاتصالات الهاتفية على أفضل شبكة متاحة في أي مكان داخل تلك المدن، وبشكل مجاني دون أي رسوم، على حسب الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الثلاثة منذ نهاية شهر أغسطس 2021، حتى يتم تعميم التغطية على كامل مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري.

تفعيل خدمة التجوال المحلي

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تفعيل خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم، ت،ستهدف 2315 قرية وهجر بالرباض، و 572 قرية وهجرة في القصيم، وهي المرحلة الثانية التي تأتي بعد عقد الاتفاقية ما بين الهيئة وشركة الاتصالات السعودية STC، وشركة اتحاد اتصالات موبايلي، وشركة الاتصالات المتنقلة زين، وبموجبها سيتم تنفيذ الخطط المجدولة لتفعيل خدمة التجوال المحلي على جميع القرى والهجر بنهاية العام الجاري.

الهدف من خدمة التجوال المحلي كما قالت هيئة الاتصالات هي تمكين الشركات المقدمة للخدمات مت الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في شبكات الاتصالات التي تخص مقدم خدمة أخر، كي يتم تلبية المطالب الخاصة بالمستخدمين، ما يدعم وصول مقدمي الخدمات الهاتفية ونقل البيانات بالوصول لأكبر عدد من المستخدمين، وزيادة عدد الخيارات المتاحة، والعمل على الارتقاء ورفع المنافسة في ألية تقديم الخدمات وجودنها وتحسين تجارب المستخدم، والتمكين من تنفيذ خطة التحول الرقمي.

طريقة تفعيل التجوال المحلي وتغيير الشبكة

تستهدف خدمة التجوالي المحلي تغطية قرابة 21 ألف قرية وهجر في المملكة العربية السعودية، وقد تم العمل على تبسيط إجراءات الاستفادة منها، بدون فرض أي رسوم إضافية على المستفيد، حيث تتيح له تغيير الشبكة الخاصة بمزود الحدمة التابع له، في حالة ما كنت الشبكة الخاصة بمقدم الخدمة الأساسي، غير متاحة أو ضعيفة في التغطية، إلى شبكة مزود خدمة أخر من العاملين في المملكة من بين الشركات الثلاثة موبايلي، وزين، و اس تي سي، كما يلي: