استطلاع رأى : شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها

جدة - نرمين السيد - وأظهر الاستطلاع العام الذى أجرته "رويترز- إبسوس" يومى 15 و16 سبتمبر الجاري، أن 44% من البالغين، يؤيدون أداء بايدن فى الرئاسة بينما عبّر 51% عن عدم رضاهم، وقال الباقون إنهم غير متأكدين من رأيهم.وتتراجع شعبية بايدن منذ منتصف أغسطس الماضى مع انهيار الحكومة الأفغانية التى كانت تدعمها الولايات المتحدة، على يد حركة "طالبان"، وفى ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا فى أنحاء البلاد.

وبينما أيد معظم الأمريكيين إجراءات التطعيم ووضع الكمامات التى أمر بها بايدن فى الآونة الأخيرة لإبطاء تفشى سلالة "دلتا" من كورونا، فإن بعض الجمهوريين انتقدوا ما اعتبروه رد فعل مبالغاً فيه من جانب البيت الأبيض.