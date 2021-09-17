فرنسا تلغى احتفالا فى واشنطن على خلفية صفقة الغواصات

جدة - نرمين السيد - وكان حفل الاستقبال سيقام فى مقر إقامة السفير الفرنسى فى واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة فى حرب الاستقلال الأمريكية توجت بانتصار الأسطول الفرنسى على الأسطول البريطانى فى 5 سبتمبر 1781.

من جهة أخرى، رحب كبير الجمهوريين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى "جيم ريش" بإعلان إدارة الرئيس بايدن عن التحالف الدفاعى الثلاثى، مع بريطانيا وأستراليا.

وأضاف السيناتور الجمهورى أيضا بالقول إن الخطوة ستسهم فى تقوية قدرات الردع الأمريكية، فى ظل التغير الاستراتيجى بمنطقة المحيطين الهادئ والهندى، معبرا عن تطلعه للعمل مع السلطة التنفيذية للتأكيد على نجاح هذه المبادرة.

من جهتها، اعتبرت فرنسا أن أستراليا وجّهت لها "طعنة فى الظهر" وأن بايدن اتخذ قراراً مفاجئاً" على طريقة "ترامب"، وذلك بعد إعلان تشكيل تحالف استراتيجى بين واشنطن وكانبيرا ولندن أدى إلى فسخ عقد لشراء أستراليا غواصات فرنسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان لإذاعة "فرانس إنفو" "إنها حقا طعنة فى الظهر. أقمنا علاقة مبنية على الثقة مع أستراليا. وهذه الثقة تعرضت للخيانة".

وأضاف أن "هذا القرار الأحادى والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيراً ما كان يفعله ترامب".