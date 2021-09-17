منصة ريف: شروط وطريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين

أعلنت منصة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن كيفية الاستفادة من الدعم الريفي الذي تقدمه المنصة لجميع الأسر المنتجة والباحثين عن عمل ممن يعملون في مجالي الحرف اليدوية والمنزلية، على أن يشترط فيمن يتقدم للتسجيل في منصة الدعم الريفي عدد من الشروط والتي سوف نوردها خلال السطور التالية، كذلك حددت منصة ريف طريقة التسجيل بها.

شروط التسجيل في منصة ريف للحصول على الدعم الريفي للعاطلين:-

كشفت منصة ريف عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم الريفي من خلال التسجيل في منصة ريف وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

الا يكون المتقدم أو المتقدمة ممن يعملون داخل أحد القطاعات العامة أو الخاصة.

عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 22 عاماً.

أن يكون مشرف مباشر أو عامل في المهنة التي تم ترشيحها له من قبل البرنامج.

أن يكون محل إقامة المتقدم أو المتقدمة داخل مكان المشروع.

الراتب الخاص بالمتقدم او المتقدمة لا يزيد عن 9000 ريال سعودي شهرياً.

يجب أن يتملك المتقدم أو المتقدمة حساب بنكي.

برامج دعم الريف لا تزيد عن ثلاثة برامج فقط.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي:-

يتم التسجيل في منصة ريف من أجل الحصول على الدعم الريفي وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على منصة ريف، ثم من القائمة اختبر طلب الدعم.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة كما موجودة في النموذج.

قم بالنقر على كلمة تسجيل.

قم بإدخال رقم الحساب البنكي التابع لك.

قم باختيار أحد البرامج المطروحة، حيث يوجد ثلاثة برامج فقط يقدمه الدعم الريفي.

قم بإدخال رمز التحقق حتى تقوم المنصة بإرسال رسالة تأكيدية على أنك أنت الشخص الذي قام بتسجيل بياناته في المنصة في الوقت الحالي.

وأخيراً قم بالضغط على أيقونة الحفظ.

بعد ذلك يمكنك الاستعلام عن الدعم الريفي الشهري من وقت إلى أخر.

ويعمل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، على تعزيز قدرات صغار المزارعين والمنتجين والمؤسسات الريفية، من خلال تمكينها من الحصول على الموارد الانتاجية والخدمات الزراعية.