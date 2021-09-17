براتب 2000 ريال فقط احصل علي 600 الف ريال بشروط متوفرة للمواطنين

قرض شخصي 600 الف ريال براتب ألفي ريال فقط لجميع السعودين الراغبين في الحصول علي قرض وتتوافر لديهم الشروط والأحكام، حيث يقدمه مصرف الراجحي مقابل عدد من المتطلبات من اجل صرف القرض، فقد حددت إدارة بنك الراجحي تلك الشروط حسب الفئة الاجتماعية التي يمكنها الحصول علي القرض، فقد نقدم لكم في السطور المتتالية تفاصيل القرض من الراجحي.

يقدم مصرف الراجحي منتجات تتميز عن ما يقدمه البنوك الأخري، حيث يقدم بنك الراجحي ما يجعله مميز عن اي بنك اخر في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم لكل فئة منتج تمويلي خاص بها،كما يقدم منتجات خاصة للمقيمين بالسعودية.

قرض شخصي من بنك الراجحي للمواطنين السعوديين

بنك الراجحي من البنوك التي يثق بها عدد كبير من العملاء بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم عروض تمويلية هامة لكل مواطن، كما يقدم أيضاً غير القروض الشخصية منتجات للمتقاعدين عن العمل وقروض وطنية، وهناك عدد من المنتجات لدي بنك الراجحي تطلب ضمانات كالعقارات والسيارات، ومنها ما لا يتطلب تحويل الراتب، ففي ذلك المقال تمويل يصل الي 600 الف ريال بفترة سداد طويلة بجدولة أقساط مريحة، حيث نوضح لكم في ذلك المقال شروط الحصول علي ذلك القرض وفقاً للوائح الرسمية.

حدد مصرف الراجحي عمر محدد للعميل المتقدم وأيضاً الحد الأقصى لعمر العميل عند سداد أخر قسط له من أقساط القرض الذي حصل عليه، حيث يتطلب البنك أن لا يزيد عمر العميل عن الستون عاماً إذا كان عاملاً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً، كا يتطلب عمر محدد للعملاء المتقاعدين أن يكون الحد الأقصى له سبعون عاماً عند سداد أخر قسط. أن يكون العميل المتقدم يعمل بجهة معتمدة لدي بنك الراجحي. أن يكون الراتب لا يقل عن 1900 ريال إذا كان المتقدم موظف عامل بإحدي القطاعين، ولا يقل عن 5000 ريال للمقيم. لطلب التمويل الكترونياً يجب الدخول الي الموقع الرسمي لبنك الراجحي والاطلاع علي كافة المنتجات والعروض، ثم اختيار التمويل الأنسب، وتقديم كافة المستندات المطلوبة، ثم الإرسال.

شروط الحصول علي 600 الف ريال من الراجحي