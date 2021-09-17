قرض شخصي 100 الف بأفضل فترة سداد للمواطن والمقيم وبدون تحويل الراتب

قرض شخصي بأفضل فترة سداد للعميل، فقد يقدم بنك الرياض الشهير بالمملكة العربية السعودية ذلك التمويل الشخصي لكافة مواطني المملكة والمقيمن بها، حيث أن بنك الرياض من البنوك الاسلامية التي تقدم قروض شخصية تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية وأحكام الدين الحنيف دون مخالفة ضوابطه وذلك لأن البنك تابع لمؤسسة النقد العربي، كما يتميز البنك بتقديم قروض بهامش ربح تنافسي وبشروط سهلة وميسرة وبأطول فترات سداد توفرها البنوك من أجل عملائها بجدولة مريحة ومرنة، فمن خلال المقال نقدم لكم متبايعين موقع ثقفني شروط الحصول علي قرض شخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل لبنك الرياض.

شروط الحصول علي قرض شخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب

يقدم بنك الرياض الإسلامي قرض شخصي بدون تحويل الراتب، وهو قرض متاح للمواطن السعودي والمقيم، كما يقدم البنك الكثير من القروض الأخري بشروط سهلة ومريحة ومنا ما لا يتطلب وجود الكفيل، كما يتميز بنك الرياض بعدد من المزايا التي تجعله مختلف عن البنوك الأخري المتواجدة بالمملكة، فعلي الراغبين الآن في الحصول علي قرض من الرياض بمعرفة شروط وأحكام البنك في صرف التمويل لعملائه، وأيضاً معرفة الملفات المطلوبة من ذلك المقال، فالشروط كالأتي:

يتطلب أن يكون عمر الشخص المتقدم 18 عاماً كحد أدني، وذلك إذا كان المتقدم مواطن سعودي يمتلك الجنسية، ولكن يتطلب الحد الدني لعمر الشخص الغير سعودي 22 عاماً فأكثر.

أن لا تقل خدمة العمل عن 12 شهر.

تمويل بنك الرياض لا يتطلب تحويل الراتب للبنك.

ان يكون الحد الدني لراتب المتقدم لا يقل عن 10 الالاف ريال.

يجب أن لا تزيد التزامات ومصاريف العميل الشهرية عن 33% من قيمة الراتب الشهري الخاص به.

لابد من توفير كافة الملفات والوراق المطلوبة.

رابط الحصول علي قرض بنك الرياض

يقدم بنك الرياض ذلك القرض الكترونياً عبر الموقع الخاص به، فإليكم طريقة التقديم: