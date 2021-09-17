جدة - نرمين السيد -
وذكرت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع فى منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخوا، بنتيجة نزاع بين اثنين من المشاركين فى مراسم تشييع الجنازة.
وأشارت الشرطة إلى أن سبب النزاع هو الجدل حول ملكية الأراضى بين مجموعتين من السكان المحليين.
ووصلت إلى المكان قوات خاصة، إضافة إلى الشرطة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار أثناء جنازة فى باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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