مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين في إطلاق نار أثناء جنازة فى باكستان

جدة - نرمين السيد -

وذكرت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع فى منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخوا، بنتيجة نزاع بين اثنين من المشاركين فى مراسم تشييع الجنازة.

وأشارت الشرطة إلى أن سبب النزاع هو الجدل حول ملكية الأراضى بين مجموعتين من السكان المحليين.

ووصلت إلى المكان قوات خاصة، إضافة إلى الشرطة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.