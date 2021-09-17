وزيرة الخارجية الهولندية تعلن استقالتها من منصبها

جدة - نرمين السيد - وأيد البرلمان اقتراحا بتوجيه اللوم لكاج بأغلبية 78 صوتا مقابل 72 صوتا بعدما ألقى باللائمة عليها فى فشل الإجلاء. وكان هناك اقتراح مماثل بتوجيه اللوم لوزيرة الدفاع آنك بيليفيلد المنتمية لحزب النداء الديمقراطى المسيحي، التى قررت البقاء فى منصبها. وكانت كاج وزيرة بالإنابة وشغلت المنصب منذ مايو. ولم يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التى انعقدت فى مارس. وقالت كاج: "قرر البرلمان أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول، لذا لا يمكننى فعل أى شيء سوى تحمل العواقب". ولم تتضح بعد العواقب السياسية التى ستتركها هذه الخطوة على تشكيل الحكومة.

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