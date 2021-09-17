الصين: أكثر من مليار شخص تلقوا جرعتي اللقاح المضاد لكورونا

أعلن مسؤولو قطاع الصحة في الصين تطعيم أكثر من مليار شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، أو ما يعادل نحو 72 بالمائة من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي إن السلطات وفرت 2.16 مليار جرعة لقاح لمواطنيها، ونجحت في تطعيم 1.01 مليار شخص بشكل كامل حتى أمس الأربعاء.
جاء هذا الإعلان في وقت تواجه الصين انتشارا جديدا لسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث سجلت السلطات 200 إصابة في الأيام الستة الماضية.
أغلقت السلطات الأحياء المتضررة بالكامل، كما أغلقت المدارس، والأماكن الترفيه، وقيدت حركة السفر من وإلى فوجيان وسط محاولات لمنع انتشار الفيروس.
سيطرت الصين على جائحة كورونا بشكل كبير من خلال فرض قيود صارمة، وإجراء اختبارات جماعية فور اكتشاف حالات جديدة. كما قيدت الدخول إلى البلاد، وفرضت على الوافدين إليها الخضوع لحجر صحي في فندق لمدة لا تقل عن أسبوعين.
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