رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي2022 وطريقة التسجيل في القرعة العشوائية الي أمريكا

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022 هو من أهم الروابط التي يزداد عليها مؤشرات البحث في الفترة الحالية من قبل الراغبين في التقدم بطلب للحصول علي قرعة الهجرة العشوائية الي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المعروف أن موعد تقديم الهجرة العشوائية الي أمريكا فهو يتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، ويعد هذا الموعد هو الموعد الخاص بفتح التسجيل في بوابة اللوتري بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المعروف أن برنامج اللوتري هومن اهم البرامج التي قامت الحكومة الأمريكية بتوفيرها، حيث تقوم الحكومة الأمريكية بتوفير 50 ألف تأشيرة لجميع المواطنين المسموح لهم بالدخول و السفر الي أمريكا، والذين ينطبق عليهم شروط الهجرة وبذلك يصبح بإمكان العديد من الأفراد التقديم في القرعة في كل عام للتمتع بالسفر أو للعمل أو للدراسة داخل الولايات.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي

يمكن لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل في الهجرة العشوائية الي أمريكا الدخول الي الرابط الخاص بموقع وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك قد قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة الي انه يجب علي الراغبين في الهجرة أن ينطبق عليهم بعض الشروط لنجاح عملية التسجيل وتلك الشروط كالتالي:

أن يكون مكان ولادة الشخص الذي يرغب بالهجرة من الدول المسموح بها للسفر الي أمريكا.

أن يكون المواطن حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب علي الراغبين في الهجرة التسجيل في الوقت المحدد للتقديم من خلال موقع الوزارة فقط.

طريقة التسجيل في القرعة العشوائية الي الولايات المتحدة الأمريكية

مميزات التقديم علي الهجرة لأمريكا

بعد أن قمنا بعرض رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022 علي حضراتكم ، فيمكننا الآن معرفة أهم المميزات التي يحظي بها المواطن للحصول علي الهجرة عند التقديم في الهجرة العشوائية وه كالتالي:

لا يشترط الحصول علي شهادات الخبرة أو التمكن من اللغة.

التسجيل في القرعة بشكل مجاني تماماً.

يحصل المتقدم علي تأشيرة للهجرة الي أمريكا.

يحصل المتقدم علي تصريح إقامة دائمة في أمريكا جرين كارد ” Green Card “.

سهولة الحصول علي فرصة عمل.

سهولة الحصول علي هجرة عائلية.

وبإمكان المتقدمين التسجيل في الهجرة العشوائية بداية من يوم 7 أكتوبر 2021 وحتي 10 نوفمبر من كل عام، وبهذا قد نكون وصلنا الي نهاية المقال نرجو أن يكون قد نال أعجابكم.