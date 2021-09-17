عروض العثيم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 91 في المملكة العربية السعودية

عروض العثيم يقدمها لكم أشهر ماركت في المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 91، حيث يقوم الماركت بتقديم خصومات كبيرة تصل الي تسعين في المائة 90% علي جميع السلع والمنتجات والأجهزة الالكترونية والكهربائية والملابس وغيرها التي يتم عرضها في العثيم، وقد قام الماركت بالإعلان عن استمرار العروض علي المنتجات لمدة سبعة أيام ليتمكن العملاء من شراء جميع احتياجاتهم المنزلية بأقل الأسعار، ومن المعروف أن الاحتفال الوطني السعودي هو احتفالاً رسمياً تقوم فيه المملكة بمنح جميع المواطنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك لتخليد ذكري توحيد المملكة، ويقوم المواطنين بالخروج الي الشوارع و المنتزهات والاستمتاع ببعض العروض المسرحية التي توجد في الشوارع احتفالاً بذكري اليوم الوطني.

عروض العثيم 1443 علي الأجهزة الالكترونية

يقوم العديد من أصحاب الشركات بعمل عروض متعددة ومميزة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، كما يقوم العثيم بتوفير بعض العروض المميزة علي جميع السلع و المنتجات و الأجهزة الكهربائية وغيرها وهي كالتالي.

جوال سامسونج A2 بسعر 409 ريال سعودي.

هاتف شاومي A9 ، 32 جيجا بسعر يصل الي 359 ريال سعودي.

جوال نوكيا 110 بسعر يصل الي 119 ريال سعودي.

هاتف نوكيا كي إي 5 كي بسعر يصل الي 439 ريال سعودي.

عروض العثيم أسعار خاصة لمدة يومان فقط

يقدم الماركت أسعار مجنونة لمدة يومان فقط بداية من الجمعة 17 سبتمبر وحتي يوم الغد السبت 18 سبتمبر، استمتعوا بعروض week end، الرائعة علي افضل المنتجات بجانب تخفيضات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تسوق ما تريد من منتجات وسلع بأفضل واقل الأسعار

عروض العثيم مكة قريش

يقدم الماركت يوم السبت الموافق 18 من سبتمبر أفضل العروض ، شاركونا عروض الافتتاح المذهل ليوم السبت وحتي 21 من سبتمبر 2021 ميلادية الموافق 11 – 14 من صفر 1443 ،في عروض الافتتاح الكبير نقدم لكن عروض رائعة علي جميع المستلزمات التي يتطلبها البيت السعودي ، من منتجات وسلع ، وفروا وشاركونا أمتع اللحظات ، خصم يصل الي 32% علي اللحوم ، وخضم 18% علي منتجات ساديا، وفر 34% عند شرائك زيت شمس، ووفر 56% عند شراء مسحوق تايد، وعند شراء بامبرز الأطفال سوف تقوم بتوفير 21% من السعر الأصلي.