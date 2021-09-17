هل بايدن يريد تصعيدا مع الصين؟ .. البيت الأبيض يوضح

جدة - نرمين السيد - وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى بـ"لا" على سؤال عما إذا كان الرئيس جو بايدن يريد تصعيدا للتوتر مع الصين حتى يصل إلى مستوى الحرب الباردة.

وأضافت بساكى أن "الشراكة التى تم الإعلان عنها أمس ليست موجهة ضد أى بلد"، مؤكدة أن واشنطن "لا تريد نزاعا مع الصين".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قد أعلنت مساء الأربعاء عن إقامة تحالف أمنى ودفاعى جديد تحت اسم AUKUS.

وانتقدت بكين هذه الخطوة، متهمة واشنطن بأنها تحافظ على "عقلية الحرب الباردة"، ومعتبرة أن التحالف الجديد يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة ويتسبب بسباق تسلح.