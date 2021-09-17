عروض العطور اليوم الوطني السعودي وتمتع بشراء أرقي وأفخم العطور الشرقية والغربية

عروض العطور اليوم الوطني يقدمها العديد من أهم واشهر الشركات المنتجة للعطور في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم تلك الشركات المنتجة لأرقي وأفخم العطور الشرقية والغربية بتقديم تشكيلة حصرية ومختلفة من العروض المميزة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، ومن المعروف أن هذه الفترة من كل عام تقوم المملكة العربية السعودية بمنح جميع العاملين في المملكة إجازة مدفوعة الأجر في اليوم الوطني السعودي لتخليد ذكري توحيد اليوم الوطني، وتقوم بعض الجهات المعنية بتزيين الشوارع والحدائق والمنتزهات للاستمتاع بهذا اليوم، كما تقوم العديد من الشركات والسوبر ماركتس بتقديم عروضاّ خاصة بها علي السلع والمنتجات التي تقوم بعرضها، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض اليوم أهم وأشهر وأفخم ماركات العطور، والعروض المقدمة بمناسبة اليوم الوطني 91.

عروض العطور اليوم الوطني “عطور الماجد”

من خلال مقال سابق قد عرضنا علي حضراتكم عروض عطور نخبة العود ،أما عن العروض المقدمة من عطور الماجد وهي كالتالي:

عطر وود وايت : بسعر يصل الي 334 ريال سعودي ، سعة العبوة 75 ملل.

: بسعر يصل الي 334 ريال سعودي ، سعة العبوة 75 ملل. عطور وود قري :بسعر يصل الي 318 ريال سعودي، سعة العبوة 75 ملل.

:بسعر يصل الي 318 ريال سعودي، سعة العبوة 75 ملل. عطر وود بلاك : بسعر يصل الي 358 ريال سعودي، سعة العبوة 75 ملل.

: بسعر يصل الي 358 ريال سعودي، سعة العبوة 75 ملل. عطور وود براون : بسعر يصل الي 368 ، سعة العبوة 75 ملل.

كما قامت عطور الماجد بالإشارة الي انه في حالة شراء أحد المنتجات العطرية التالية فيتمكن المشتري من الحصول علي 100 ريال سعودي وتلك المنتجات هي كالتالي:

عطر لقاء الشوق : السعر يصل الي 220 ريال سعودي، بسعة 75 ملل.

: السعر يصل الي 220 ريال سعودي، بسعة 75 ملل. عطور ملكي الشرق : السعر يصل الي 172 ريال سعودي ، بسعة 50 ملل.

: السعر يصل الي 172 ريال سعودي ، بسعة 50 ملل. عطر لوريت الأبيض : السعر يصل الي 200 ريال سعودي، بسعة 100 ملل.

: السعر يصل الي 200 ريال سعودي، بسعة 100 ملل. عطور رنان في أي بي الأسود : السعر يصل الي 208 ريال سعودي، سعة 100 ملل.

عروض درعة في اليوم الوطني

أشارت درعة عن وجود تخفيضات كبيرة علي العطور بنسبة تصل الي 50% بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي وهي كالتالي: